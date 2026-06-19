Мелоні назвала брехнею заяви Трампа про те, що вона "благала" його про спільне фото

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні обурилася заявами президента США Дональда Трампа про те, що вона нібито благала господаря Білого дому про спільне фото на саміті "Групи семи".

Про це повідомляє агенція ANSA, передає "Європейська правда".

Бурхливу реакцію Мелоні спричинило інтерв’ю Трампа італійському телеканалу La7. У ньому він запитує журналістку про прем’єрку, а потім розповідає, як та благала його про фото на саміті G7 в Ев’яні.

"Вона, мабуть, рада, що я з нею поговорив. Мені не довелося з нею говорити…Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода", – стверджував американський президент.

Мелоні опублікувала у своїх соцмережах звернення, у якому спростовує твердження Трампа. Лідерка висловлює обурення коментарями президента США та його ставленням до союзників.

"Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, вражена. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками: до того ж це не вперше", – заявила Мелоні у відеозвернені.

Прем’єрка висловила жаль, що американський президент не є таким рішучим щодо ворогів США.

"Можу лише сказати, що розчаровує те, що він не виявляє такої ж рішучості до ворогів Заходу та Сполучених Штатів, до лідерів яких він натомість ставиться з набагато більшою поблажливістю. Є одне, що він повинен пам’ятати: ні я, ні Італія ніколи не благаємо", – наголосила Мелоні.

Коментарі Трампа в бік Мелоні обурили інших італійських посадовців. У зв’язку зі скандалом глава МЗС Італії Антоніо Таяні скасував свій візит до Сполучених Штатів, запланований на 21 та 22 червня. А міністр оборони Гвідо Крозетто назвав це новим "промахом" Трампа.

"Я не можу уявити, щоб Джорджа Мелоні просила когось сфотографуватися, навіть під примусом. Натомість можу уявити, скільки зусиль їй коштувало відкинути те, що сказав Трамп кілька тижнів тому, заради інтересів Італії, Європи та Заходу. І я уявляю, скільки їй коштуватиме не прокоментувати, як того заслуговує, цей новий промах президента США", – сказав Крозетто.

Про інцидент стало відомо після того, як італійські ЗМІ звернули увагу на потепління стосунків між лідерами Італії та США.

Навесні між Мелоні та президентом США виникла суперечка через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході. Мелоні назвала висловлювання американського лідера неприйнятними.

Трамп згодом звинуватив її у відсутності мужності та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.