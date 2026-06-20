Трамп знову атакував прем'єрку Італії

Президент США Дональд Трамп пішов на ескалацію суперечки з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, заявивши у суботу, що дружбою з ним італійська лідерка нібито хоче підняти собі рейтинг.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп повторив свої минулі твердження, нібито Мелоні під час саміту G-7 у Франції неодноразово просила сфотографуватися з ним.

"Її рейтинг популярності в Італії зараз низький, можливо, через те, що вона відмовила Сполученим Штатам Америки – країні, яка щиро любить і захищає Італію, – коли йшлося про те, щоб не допустити Іран до отримання чи розробки ядерної зброї… Вона навіть не дозволила нам скористатися італійськими злітно-посадковими смугами, що спричинило великі логістичні незручності", – написав Трамп.

Він додав, що Мелоні пішла на це попри те, що "США щороку виділяють сотні мільярдів доларів на захист Італії та інших "так званих" союзників по НАТО".

"Тепер, після того як Сполучені Штати військовим шляхом перемогли Іран, вона хоче знову подружитися, аби "підняти свої рейтинги". Ні, дякую!!!" – написав американський лідер.

Напередодні в інтерв’ю Трамп заявив, що Мелоні нібито "благала" про спільне з ним фото на саміті Групи семи у Франції.

"Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода", – заявив Трамп.

Мелоні опублікувала звернення, у якому спростовує твердження Трампа та висловлює обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.

Через скандал міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів, запланований на найближчі дні.

Це стало новим загостренням між лідерами Італії та США після того, як навесні Мелоні й Трамп сперечалися через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході.

Трамп згодом звинуватив її у "відсутності мужності" та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.