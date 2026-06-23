Трамп угрожает не предоставить помощь странам НАТО, если его об этом попросят

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что может отказаться оказывать помощь странам НАТО в ответ на отсутствие поддержки со стороны государств-членов во время военной операции США в Иране.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Овальном кабинете, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что США тратят сотни миллионов долларов на защиту европейских стран от России.

"Мы потратили все эти деньги. А потом, когда нам, возможно, нужна помощь в мелких делах... Они говорят: "Нет, мы предпочитаем не помогать", – сказал Трамп.

"Это глупое заявление, потому что мы можем сказать им то же самое, если захотим, и, возможно, так и сделаем", – добавил он.

При этом Трамп упомянул Великобританию, Италию и Германию в числе стран, которые относились к США плохо.

Несмотря на напряженные отношения с альянсом, Трамп намерен принять участие в саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце.

Трамп 20 июня пошел на эскалацию спора с премьером Италии Джорджей Мелони, заявив в субботу, что дружбой с ним итальянский лидер якобы хочет поднять себе рейтинг.

Он написал об этом после того, как накануне в интервью заявил, что Мелони якобы "умоляла" о совместном с ним фото на саммите Группы семи во Франции. "Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не сделал этого, но мне было ее жаль", – заявил Трамп.

Мелони опубликовала обращение, в котором опровергает утверждения Трампа и выражает возмущение комментариями президента США и его отношением к союзникам.