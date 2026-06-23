Литва готова виступити посередником у конфлікті між Польщею та Україною

На тлі дипломатичного конфлікту, що розгорівся між Варшавою та Києвом, старша радниця президента Литви Аста Скайсгіріте вважає, що президенту країни Гітанасу Науседі, ймовірно, ще раз доведеться спробувати організувати діалог між президентами Польщі та України, Каролем Навроцьким і Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За словами Скайсгіріте, Литва неодноразово виступала посередником між Україною та Польщею. Востаннє, зазначила вона, це було в січні, коли Науседа запросив Навроцького та Зеленського до Вільнюса.

"Тоді офіційною нагодою було святкування річниці повстання 1863 року. Але не лише святкування – відбулася також тристороння зустріч, під час якої багато говорилося про ситуацію в Україні, про те, як Польща може допомогти Україні у війні проти Росії. До речі, ця зустріч пройшла дуже добре. Тепер, мабуть, нам доведеться знову докласти зусиль, щоб зібрати двох президентів разом, щоб вони знову поговорили", – заявила старша радниця Науседи.

Скайсгіріте повідомила, що Науседа найближчим часом вирушить до Польщі. Він також планує візит до України влітку.

"Ця човникова дипломатія працює і продовжуватиме працювати", – заявила радниця.

25–26 червня в Гданську відбудеться конференція з відновлення України. За словами Скайсгіріте, відсутність президента України на цій конференції затьмарила б загальний настрій.

Однак, на думку радниці президента, захід все одно відбудеться, донори прибудуть, а кошти, заплановані для виділення на відновлення держави, що зазнала нападу Росії, будуть виділені.

"Найголовніше, щоб ця конференція принесла користь Україні, і я думаю, так і буде", – прокоментувала вона.

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив про відсутність сигналів того, що президент Володимир Зеленський не приїде на Конференцію з відновлення України у Гданськ.

Також він "дивується дискусії" щодо відсутності запрошення для президента Польщі на Конференцію з відновлення України.

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