В уряді Польщі пояснили, чому не запросили Навроцького на конференцію з відновлення України

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що "дивується дискусії" щодо відсутності запрошення для президента Польщі на Конференцію з відновлення України.

Про це він сказав в ефірі Polsat News, передає "Європейська правда".

Речник уряду вважає заяви про відсутність запрошення політичною грою.

"Можливо, пан Рафал Лешкевич не знає, як виглядають різні формати зустрічей. Міністр Марчин Пшидач, безперечно, це чудово знає, тож коли він тут це ставить під сумнів, то видно, що це гра", – оцінив речник уряду.

Як він пояснив, "існують різні види заходів", які "мають різний формат". "На початку президентського терміну пан президент також організовував зустрічі з країнами Балтії та Північної Європи, і це була його президентська формула на той момент, яка стосувалася якихось питань безпеки. Він не запрошував нікого з уряду", – зазначив Шлапка.

Речник заявив, що URC 2026 – це "урядовий формат". "Подібна конференція з питань відбудови також відбувалася в Берліні, а раніше – у Римі. Там не було ані президента Німеччини, ані президента Італії", – нагадав політик.

"Тут взагалі немає жодної зловмисності, але скажімо собі чесно: президентський палац не виявляв ані краплі інтересу до цієї конференції, хіба що негативного", – додав він.

Він теж заявив про відсутність сигналів того, що президент Володимир Зеленський не приїде на Конференцію з відновлення України у Гданськ.

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач напередодні заявив, що Кароль Навроцький не отримав запрошення на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться цього тижня у Гданську.