Литва готова выступить посредником в конфликте между Польшей и Украиной

На фоне разгоревшегося дипломатического конфликта между Варшавой и Киевом, старший советник президента Литвы Аста Скайсгирите считает, что президенту страны Гитанасу Науседе, вероятно, еще раз придется попытаться организовать диалог между президентами Польши и Украины, Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

По словам Скайсгирите, Литва неоднократно выступала посредником между Украиной и Польшей. Последний раз, отметила она, это было в январе, когда Науседа пригласил Навроцкого и Зеленского в Вильнюс.

"Тогда официальным поводом было празднование годовщины восстания 1863 года. Но не только празднование – состоялась также трехсторонняя встреча, во время которой много говорилось о ситуации в Украине, о том, как Польша может помочь Украине в войне против России. Кстати, эта встреча прошла очень хорошо. Теперь, видимо, нам придется снова приложить усилия, чтобы собрать двух президентов вместе, чтобы они снова поговорили", – заявила старший советник Науседы.

Скайсгирите сообщила, что Науседа в ближайшее время отправится в Польшу. Он также планирует визит в Украину летом.

"Эта челночная дипломатия работает и будет продолжать работать", – заявила советник.

25-26 июня в Гданьске состоится конференция по восстановлению Украины. По словам Скайсгирите, отсутствие президента Украины на этой конференции омрачило бы общее настроение.

Однако, по мнению советника президента, мероприятие все равно состоится, доноры прибудут, а средства, запланированные для выделения на восстановление государства, подвергшегося нападению России, будут выделены.

"Самое главное, чтобы эта конференция принесла пользу Украине, и я думаю, так и будет", – прокомментировала она.

Представитель польского правительства Адам Шлапка заявил об отсутствии сигналов того, что президент Владимир Зеленский не приедет на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьск.

Также он "удивляется дискуссии" об отсутствии приглашения для президента Польши на Конференцию по восстановлению Украины.

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