Речник уряду Польщі: ми не маємо сигналів, що Зеленського не буде на конференції у Гданську

У польському уряді кажуть про відсутність сигналів того, що президент Володимир Зеленський не приїде на Конференцію з відновлення України у Гданськ.

Про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка в ефірі Polsat News, передає "Європейська правда".

"Конференція відбудеться у запланованому режимі. Ми не маємо інформації про те, що президента (Володимира Зеленського) не буде", – повідомив Шлапка, відповідаючи на запитання про приїзд українського лідера на Конференцію з відновлення України до Гданська.

Водночас він запевнив, що навіть без присутності президента України захід все одно відбудеться.

"Ми знаємо, що там (у українській делегації – ред.) ще обговорюють це питання (приїзду Зеленського – ред.). Конференція, безперечно, відбудеться, і українська делегація буде присутня, адже йдеться про відбудову України", – сказав речник уряду, додавши, що важливо, аби у заході взяла участь польська сторона.

"Вона мала стосуватися економічних питань, питань конкретної роботи (...) Наше завдання в цей момент, коли ми маємо дуже велику напругу, полягає скоріше в деескалації та пильному стеженні за тим, щоб польські інтереси щодо безпеки чи економіки реалізовувалися", – сказав представник уряду.

На запитання, чи не вплине українсько-польська дипломатична криза на атмосферу переговорів, він відповів, що "безумовно". "Не варто приховувати, що ми маємо безпрецедентну ситуацію, найбільшу напругу за багато років. Тим більше важливо, щоб ми могли говорити про майбутнє", – сказав Шлапка.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

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