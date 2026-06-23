Трамп заявив про зупинку морської блокади Ірану, бо Тегеран погодився на ядерні інспекції

Президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран повністю та беззастережно погодився на ядерні інспекції найвищого рівня, у зв’язку з чим США припинять військово-морську блокаду Ірану.

Про це він написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп поскаржився на велику кількість фейкових новин, які нібито намагаються нівелювати "перемогу США".

Однак, за його словами, Іран "повністю та беззастережно погодився на ядерні інспекції найвищого рівня на довгий час у майбутньому (назавжди!!!)".

"Це забезпечить "ядерну чесність". Якби вони не погодилися на це, подальших переговорів не було б! З огляду на це та інші значні поступки з боку Ірану я погодився залишити Ормузьку протоку ВІДКРИТОЮ, скасувавши військово-морську блокаду", – написав Трамп.

Однак, додав він, усі кораблі залишаються на своїх позиціях на випадок, якщо знадобиться відновити блокаду, що на даний момент видається йому вкрай малоймовірним.

Напередодні США видали тимчасову генеральну ліцензію терміном на 60 днів, яка дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки.

Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж наступних 60 днів.