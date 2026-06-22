США на 60 днів зняли санкції з іранської нафти

США видали тимчасову генеральну ліцензію терміном на 60 днів, яка дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти.

Про це у себе в соцмережі Х написав міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє "Європейська правда".

Ліцензія видана на виконання меморандуму про взаєморозуміння, підписаного США та Іраном 17 червня.

Згідно з текстом документа, Міністерство фінансів зобов’язується після його підписання видати дозвіл на експорт іранської нафти, нафтопродуктів та супутніх послуг.

"У рамках плідних переговорів, що тривають у Швейцарії, Іран взяв на себе зобов’язання забезпечити вільний і відкритий транзит в Ормузькій протоці та дозволити інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в’їзд до своєї країни. У рамках цієї угоди Міністерство фінансів видало тимчасову 60-денну загальну ліцензію, що дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти", – зазначив Бессент.

До цього іранська нафта перебувала під американськими санкціями. У березні 2026 року у розпал війни проти Ірану Міністерство фінансів США уже видавало тимчасову 30-денну ліцензію на продаж іранської нафти, що перебувала на суднах, щоб знизити ціни на енергоносії.

Повідомляли, що Катар і Пакистан заявили про "прогрес" та конструктивну атмосферу на перемовинах США та Ірану, що відбулися вихідними у Швейцарії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс увечері також заявив про "значний прогрес".

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки.

Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж наступних 60 днів.