США та Іран підписали меморандум з випередженням графіка

США та Іран дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення конфлікту та відкриття Ормузької протоки, і угода вже набула чинності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Axios.

Підписання мало відбутися у Швейцарії в п’ятницю, однак дипломат із країни-посередника та ще одне джерело, обізнане з переговорами, раніше в середу повідомили, що сторони обговорювали можливість підписати й впровадити угоду раніше.

За словами одного з посадовців, підписав документ президент США Дональд Трамп, що той згодом підтвердив.

Президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі X опублікував відео, на якому Трамп підписує документ під час вечері у Версальському палаці, і заявив, що угода "відкриває шлях до тривалого миру та дозволяє відновити судноплавство через Ормузьку протоку".

На відео чути, як Трамп говорить під час підписання документа: "Це було непросто, можу вам сказати".

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.



C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

Дипломатичне джерело зазначило, що прискорення графіка обговорювали з метою відкрити протоку ще до п’ятниці, оскільки обидві сторони вже погодилися щодо цього питання.

Ще одним чинником міг бути політичний тиск на Білий дім із вимогою оприлюднити текст меморандуму. Водночас джерело, обізнане з переговорами, стверджує, що саме Іран наполягав не публікувати текст до офіційного підписання.

У середу високопосадовець адміністрації зачитав текст угоди журналістам під час брифінгу телефоном після кількох днів невизначеності щодо її змісту.

Зустріч делегацій США та Ірану під керівництвом віцепрезидента США Джей Ді Венса та спікера парламенту Ірану Мохаммада Багера Галібафа, як і планувалося, має відбутися у п’ятницю в Швейцарії, повідомили джерела. Очікується, що сторони обговорять початок переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Високопосадовець адміністрації повідомив журналістам, що угоду в електронному вигляді ще в неділю підписали Трамп, Венс і Галібаф. Втім, дипломатичне джерело стверджує, що жодного такого підписання не було. Інше джерело, обізнане з переговорами, наполягає, що воно все ж відбулося, і називає нинішнє підписання "другим". Чому знадобилися два окремі підписання наразі незрозуміло.

Напередодні Трамп заявив, що він відновить кампанію авіаударів по Ірану, якщо угода між країнами його не задовольнятиме.