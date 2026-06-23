Трамп заявил об остановке морской блокады Ирана, потому что Тегеран согласился на ядерные инспекции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран полностью и безоговорочно согласился на ядерные инспекции высокого уровня, в связи с чем США прекратят военно-морскую блокаду Ирана.

Об этом он написал в Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп пожаловался на большое количество фейковых новостей, которые якобы пытаются нивелировать "победу США".

Однако, по его словам, Иран "полностью и безоговорочно согласился на ядерные инспекции высокого уровня на долгое время в будущем (навсегда!!!)".

"Это обеспечит "ядерную честность". Если бы они не согласились на это, дальнейших переговоров не было бы! Учитывая это и другие значительные уступки со стороны Ирана, я согласился оставить Ормузский пролив ОТКРЫТЫМ, отменив военно-морскую блокаду", – написал Трамп.

Однако, добавил он, все корабли остаются на своих позициях на случай, если понадобится возобновить блокаду, что на данный момент представляется ему крайне маловероятным.

Накануне США выдали временную генеральную лицензию сроком на 60 дней, которая позволяет производство, поставку и продажу иранской нефти.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива.

Этот документ является основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение следующих 60 дней.