У Франції повідомили про смерть 18 осіб на тлі екстремальної спеки

У Франції щонайменше 18 осіб загинули на тлі хвилі екстремальної, що охопила Європу та побила температурні рекорди в кількох містах у понеділок.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Температура в Бордо, що у західному виноробному регіоні Франції, піднялася до 41,9°C, побивши рекорд, встановлений у серпні минулого року. У Пуатьє, що в центральній Франції, вона сягнула 41,2°C, перевершивши попередній максимум, зафіксований у 1947 році.

Рятувальники не змогли реанімувати двох дітей віком 2 та 4 роки, яких мати знайшла без свідомості в сімейному автомобілі біля їхнього будинку у місті Карпантрас на південному сході Франції.

Троє людей похилого віку, віком від 80 до 95 років, померли протягом вихідних у регіоні Бордо від проблем зі здоров’ям, спричинених спекотною погодою, – повідомила представниця місцевої влади Софі Брокас.

Крім того, з неділі на понеділок було повідомлено про 13 випадків утоплення. Минулого року під час хвиль спеки у Франції кількість смертей від утоплення зросла на 172%.

Повідомляли також, що ніч з понеділка на вівторок на території Франції виявилась найтеплішою за останні 79 років, відколи ведуться систематичні спостереження.

Через хвилю спеки сотні навчальних закладів тимчасово закрилися або змінили графік роботи, також коригують роботу залізниці у найспекотніші години – через вплив температур на інфраструктуру.