У Франції від екстремальної спеки загинули двоє дітей, яких виявили в автівці

Двох дітей віком два та чотири роки знайшли мертвими у сімейному автомобілі в Карпантрі на південному сході Франції; за даними прокуратури, причиною їхньої смерті могла стати спека.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Матір дітей перебуває під наглядом медиків і поки що не давала свідчень, уточнила прокурорка.

Пожежники департаменту Воклюз повідомили, що виявили "двох дітей із зупинкою серцево-судинної діяльності після отримання виклику близько 13:20".

За інформацією джерела в поліції, наведеною Figaro, 33-річна мати поверталася із закупів, коли її двоє дітей, ймовірно, самостійно залізли в автомобіль і опинилися заблокованими всередині.

"Причини смерті ще не встановлені, але основну увагу приділяють версії, пов’язаній із спекою", – заявила прокурорка Карпантраса Елен Мурж.

У Франції вже кілька днів тримається вкрай спекотна погода на всій території країни, а днями очікується посилення спеки місцями до 45°C.

Через спеку закриють 845 навчальних закладів, ще 1800 змінять розклад занять; також запровадили обмеження на вживання алкоголю.