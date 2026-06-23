У Франції через спеку призупинила роботу одна з АЕС

У Франції атомна електростанція "Гольфеш", розташована на південному заході країни, зупинила свою роботу незадовго до півночі в понеділок, 22 червня, через "екологічні обмеження", пов’язані зі спекою.

Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву пресслужби французького енергетичного оператора Électricité de France (EDF), пише "Європейська правда".

Ця АЕС має два реактори потужністю 1,3 ГВт. Перший реактор з березня зупинено для проведення профілактичних робіт.

Роботу другого реактора припинили 22 червня о 23:45 за місцевим часом у зв’язку з прогнозованим підвищенням температури води в Гаронні у вівторок до 28°C.

Згідно з постановою від 2006 року, температура річки, вода якої використовується для охолодження реакторів, не повинна перевищувати 28 градусів після скидання води з АЕС.

Сильна спека, яка охопила Францію, також змусила розглянути можливість скорочення виробництва на інших електростанціях, таких як Буже у регіоні Овернь-Рон-Альп.

Повідомляли також, що ніч з понеділка на вівторок на території Франції виявилась найтеплішою за останні 79 років, відколи ведуться систематичні спостереження.

Через хвилю спеки сотні навчальних закладів тимчасово закрилися або змінили графік роботи, також коригують роботу залізниці у найспекотніші години – через вплив температур на інфраструктуру.