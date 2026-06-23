Во Франции из-за жары приостановила работу одна из АЭС из-за жары

Во Франции атомная электростанция "Гольфеш", расположенная на юго-западе страны, остановила работу незадолго до полуночи в понедельник, 22 июня, из-за "экологических ограничений", связанных с жарой.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление пресс-службы французского энергетического оператора Électricité de France (EDF), пишет "Европейская правда".

Эта АЭС имеет два реактора мощностью 1,3 ГВт. Первый реактор с марта остановлен для проведения профилактических работ.

Работу второго реактора прекратили 22 июня в 23:45 по местному времени в связи с прогнозируемым повышением температуры воды в Гаронне во вторник до 28°C.

Согласно постановлению от 2006 года, температура реки, вода которой используется для охлаждения реакторов, не должна превышать 28 градусов после сброса воды с АЭС.

Сильная жара, которая охватила Францию, также заставила рассмотреть возможность сокращения производства на других электростанциях, таких как Буже в регионе Овернь-Рона-Альпы.

Сообщалось также, что ночь с понедельника на вторник на территории Франции оказалась самой теплой за последние 79 лет, с тех пор как ведутся систематические наблюдения.

Из-за волны жары сотни учебных заведений временно закрылись или изменили график работы, также корректируют работу железной дороги в самые жаркие часы – из-за влияния температур на инфраструктуру.