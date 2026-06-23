В Британії пасажири поїздів стикаються з перебоями в русі через спеку

Пасажири поїздів по всій Великій Британії стикаються з серйозними труднощами на тлі того, як оператори скорочують кількість рейсів у зв’язку зі спекотною погодою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Залізнична галузь готується до проблем, спричинених екстремальними температурами, таких як провисання контактного дроту, деформація рейок та пожежі вздовж колій.

У вівторок пасажирам рекомендували, за можливості, виїжджати раніше та брати з собою пляшку з водою.

Онлайн-планувальники маршрутів не відображають точні розклади аж до самого дня поїздки через скасування рейсів, про які повідомляють в останню хвилину.

Компанія Avanti West Coast повідомила, що планує скоротити кількість рейсів порівняно зі звичайним графіком з вівторка по четвер, а також попередила, що "існує ризик подальших збоїв".

Компанія пом’якшила обмеження щодо квитків, дозволивши пасажирам без додаткової оплати скористатися більш раннім рейсом, ніж той, який вони забронювали.

Пасажири, які мають квитки на рейси з вівторка по четвер, мають право на повне повернення коштів, якщо вони більше не бажають здійснювати поїздку.

Компанія Chiltern Railways скасувала понад половину своїх рейсів протягом цих трьох днів "для забезпечення безпечної експлуатації залізниці".

Це стосується рейсів із лондонського вокзалу Мерілебон до Бірмінгема, Оксфорда та Ейлсбері через Амершам і назад.

Оператор заявив: "Ми настійно рекомендуємо вам, по можливості, утриматися від поїздок. Поїзди курсують у значно скороченому режимі для забезпечення безпеки всіх пасажирів, що означає, що ви можете зіткнутися зі значними затримками та дуже великим скупченням пасажирів".

Компанія Great Western Railway закликала користуватися своїми послугами "лише для поїздок першої необхідності" у середу та четвер – саме в ці дні Метеорологічна служба оголосила червоний рівень небезпеки.

Оператор пояснив, що тривалі високі температури можуть вплинути на стан обладнання старого регіонального парку поїздів, зокрема на двигуни та системи охолодження.

Крім того, до п’ятниці між Лондоном (Паддінгтон) і Редінгом курсує менше поїздів, ніж зазвичай.

Це пов’язано з тим, що компанія Network Rail не перемикає деякі стрілки – металеві пристрої, що дозволяють поїздам змінювати колії – на цьому маршруті, щоб знизити ризик збоїв, ймовірність яких зростає за високих температур.

Оператор LNER повідомив, що пасажири, які подорожують у вівторок, можуть сісти на більш ранній поїзд, додавши: "Ми настійно рекомендуємо вам не здійснювати поїздки за маршрутом LNER" у середу або четвер.

Спостерігаються збої в роботі всієї мережі Transport for Wales, зокрема на ділянках між Понтіпріддом і Кардіфф-Бей, а також між Корітоном і Пенартом.

Компанія South Western Railway опублікувала попередження про те, що з вівторка по четвер курсуватиме менше поїздів, ніж зазвичай.

Її рух у Гемптоні, на південному заході Лондона, також постраждав від повені у вівторок вранці після нічних проливних дощів.

Повінь також спричинила серйозні затримки на лінії "Елізабет" між аеропортом "Гітроу" та станцією "Лондон-Падінгтон".

У вівторок вранці на кількох лініях лондонського метрополітену спостерігалися серйозні збої в русі.

Зокрема, робота всієї лінії Circle була призупинена через збій у системі сигналізації.

Тим часом у Франції хвилю спеки сотні навчальних закладів тимчасово закрилися або змінили графік роботи, також коригують роботу залізниці у найспекотніші години – через вплив температур на інфраструктуру.

Крім того, через екстремальну спеку призупинила роботу одна з французьких АЕС.