В Британии пассажиры поездов сталкиваются с перебоями в движении из-за жары

Пассажиры поездов по всей Великобритании сталкиваются с серьезными трудностями на фоне того, как операторы сокращают количество рейсов в связи с жаркой погодой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Железнодорожная отрасль готовится к проблемам, вызванным экстремальными температурами, таких как провисание контактного провода, деформация рельсов и пожары вдоль путей.

Во вторник пассажирам рекомендовали, по возможности, выезжать раньше и брать с собой бутылку с водой.

Онлайн-планировщики маршрутов не отображают точные расписания вплоть до самого дня поездки из-за отмены рейсов, о которых сообщают в последнюю минуту.

Компания Avanti West Coast сообщила, что планирует сократить количество рейсов по сравнению с обычным графиком со вторника по четверг, а также предупредила, что "существует риск дальнейших сбоев".

Компания смягчила ограничения по билетам, позволив пассажирам без дополнительной оплаты воспользоваться более ранним рейсом, чем тот, который они забронировали.

Пассажиры, имеющие билеты на рейсы со вторника по четверг, имеют право на полный возврат средств, если они больше не желают совершать поездку.

Компания Chiltern Railways отменила более половины своих рейсов в течение этих трех дней "для обеспечения безопасной эксплуатации железной дороги".

Это касается рейсов с лондонского вокзала Мэрилебон в Бирмингем, Оксфорд и Эйлсбери через Амершам и обратно.

Оператор заявил: "Мы настоятельно рекомендуем вам, по возможности, воздержаться от поездок. Поезда курсируют в значительно сокращенном режиме для обеспечения безопасности всех пассажиров, что означает, что вы можете столкнуться со значительными задержками и очень большим скоплением пассажиров".

Компания Great Western Railway призвала пользоваться своими услугами "только для поездок первой необходимости" в среду и четверг – именно в эти дни Метеорологическая служба объявила красный уровень опасности.

Оператор объяснил, что длительные высокие температуры могут повлиять на состояние оборудования старого регионального парка поездов, в частности на двигатели и системы охлаждения.

Кроме того, до пятницы между Лондоном (Паддингтон) и Редингом курсирует меньше поездов, чем обычно.

Это связано с тем, что компания Network Rail не переключает некоторые стрелки – металлические устройства, позволяющие поездам менять пути – на этом маршруте, чтобы снизить риск сбоев, вероятность которых возрастает при высоких температурах.

Оператор LNER сообщил, что пассажиры, путешествующие во вторник, могут сесть на более ранний поезд, добавив: "Мы настоятельно рекомендуем вам не совершать поездки по маршруту LNER" в среду или четверг.

Наблюдаются сбои в работе всей сети Transport for Wales, в частности на участках между Понтиприддом и Кардифф-Бей, а также между Коритоном и Пенартом.

Компания South Western Railway опубликовала предупреждение о том, что со вторника по четверг будет курсировать меньше поездов, чем обычно.

Ее движение в Хэмптоне, на юго-западе Лондона, также пострадало от наводнения во вторник утром после ночных проливных дождей.

Наводнение также вызвало серьезные задержки на линии "Элизабет" между аэропортом "Хитроу" и станцией "Лондон-Падингтон".

Во вторник утром на нескольких линиях лондонского метрополитена наблюдались серьезные сбои в движении.

В частности, работа всей линии Circle была приостановлена из-за сбоя в системе сигнализации.

Тем временем во Франции волну жары сотни учебных заведений временно закрылись или изменили график работы, также корректируют работу железной дороги в самые жаркие часы – из-за влияния температур на инфраструктуру.

Кроме того, из-за экстремальной жары приостановила работу одна из французских АЭС.