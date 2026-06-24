У Конгресі США вперше пройшла символічна резолюція із закликом зупиняти війну з Іраном

У Конгресі США вперше пройшла голосування в обох палатах символічна резолюція із закликом до президента Дональда Трампа зупиняти війну з Іраном.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами Reuters та NBC News.

У вівторок 23 червня Сенат США 50 голосами до 48 схвалив резолюцію щодо повноважень президента в питаннях ведення війни, яка перед цим пройшла голосування у Палаті представників.

Документ підтримали майже усі демократи і четверо сенаторів-республіканців.

Це перший випадок, коли резолюція із закликом до Трампа зупинити війну успішно пройшла голосування в обох палатах, і десята спроба Сенату ухвалити такий документ. Попередні не набирали достатньої підтримки.

Символічна резолюція закликає Трампа відкликати американські сили, що ведуть бойові дії проти Ірану, якщо тільки він не отримає відкритий дозвіл на продовження війни з боку Конгресу, або не буде оголошено війну.

Резолюція не має зобов’язуючої сили, проте такий результат голосування є сигналом для Трампа, який відносно нещодавно мав майже повну підтримку своєї партії у Конгресі – зокрема, у контексті того, що адміністрація скоро проситиме Конгрес про погодження додаткових витрат на війну на десятки мільярдів доларів.

Трамп у своій соцмережі Truth Social покритикував чотирьох республіканців, які проголосували за документ, назвавши їх "лузерами, що зробили його роботу складнішою".

Неназваний посадовець Білого дому применшив значення успіху голосування, зазначивши, що резолюція "не має значення" і не є зобов’язуючою, а її ухвалення, мовляв, стало можливим лише через відсутність у залі багатьох республіканців.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів.

Перший раунд технічних перемовин відбувся вихідними у Швейцарії.

За даними одного з останніх опитувань, лише кожен четвертий американець вважає, що війна з Іраном була того варта.