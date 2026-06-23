Опитування: лише кожен четвертий американець вважає, що війна з Іраном була того варта

Лише 24% американців вважають, що війна з Іраном виправдала отримані витрати, тоді як половина вважає, що конфлікт того не вартував.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, проведеного після укладення меморандуму між США та Іраном, передає "Європейська правда".

Згідно з результатами опитування, 63% американців вважають малоймовірним, що угода, підписана президентом США Дональдом Трампом, призведе до тривалого миру з Іраном. У партійному співвідношенні – половина республіканців і 8 з 10 демократів висловили таку думку.

18% опитаних вважають тривалий мир між Вашингтоном та Тегераном ймовірним.

Згідно з опитуванням, лише 23% опитаних, включаючи половину республіканців, вважають, що США зараз перебувають у сильнішій позиції щодо Ірану порівняно з їхньою позицією до початку війни.

35% респондентів вважають, що Вашингтон перебуває у слабшій позиції. Решта відповіли, що вони не впевнені або що позиція США приблизно така ж, як і раніше.

П'ятиденне опитування, яке завершилося 22 червня, також показало, що війна з Іраном суттєво вплинула на популярність Трампа. Рейтинг схвалення американського президента впав до 34%, що є поверненням до його найнижчого рівня під час другого терміну. Такий показник востаннє був зафіксований у квітневому опитуванні. Про несхвалення політики Трампа заявили 64% опитаних.

В опитуванні Reuters/Ipsos взяли участь 1262 дорослих американців по всій країні, а його результати мали похибку 3 відсоткових пункти.

Раніше писали, що 61% американців вважають помилковим рішення адміністрації США розпочати військову операцію проти Ірану, що відповідає рівням несхвалення воєн в Іраку та В’єтнамі.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів.