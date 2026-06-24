В Конгрессе США впервые прошла символическая резолюция с призывом останавливать войну с Ираном

В Конгрессе США впервые прошла голосование в обеих палатах символическая резолюция с призывом к президенту Дональду Трампу останавливать войну с Ираном.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам Reuters и NBC News.

Во вторник 23 июня Сенат США 50 голосами к 48 одобрил резолюцию о полномочиях президента в вопросах ведения войны, которая перед этим прошла голосование в Палате представителей.

Документ поддержали почти все демократы и четверо сенаторов-республиканцев.

Это первый случай, когда резолюция с призывом к Трампу остановить войну успешно прошла голосование в обеих палатах, и десятая попытка Сената принять такой документ. Предыдущие не набирали достаточной поддержки.

Символическая резолюция призывает Трампа отозвать американские силы, ведущие боевые действия против Ирана, если только он не получит открытое разрешение на продолжение войны со стороны Конгресса, или не будет объявлена война.

Резолюция не имеет обязывающей силы, однако такой результат голосования является сигналом для Трампа, который относительно недавно имел почти полную поддержку своей партии в Конгрессе – в частности, в контексте того, что администрация скоро будет просить Конгресс о согласовании дополнительных расходов на войну на десятки миллиардов долларов.

Трамп в своей соцсети Truth Social покритиковал четырех республиканцев, которые проголосовали за документ, назвав их "лузерами, которые сделали его работу сложнее".

Неназванный чиновник Белого дома преуменьшил значение успеха голосования, отметив, что резолюция "не имеет значения" и не является обязывающей, а ее принятие, мол, стало возможным только из-за отсутствия в зале многих республиканцев.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.

Первый раунд технических переговоров состоялся на выходных в Швейцарии.

По данным одного из последних опросов, лишь каждый четвертый американец считает, что война с Ираном того стоила.