В Україні загинув третій доброволець з Литви

На фронті в Україні загинув литовський доброволець Ігнас Кайлюс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть литовські медіа на основі допису на сторінці-меморіалі іноземним добровольцям у лавах Сил оборони України у Facebook.

Ігнас Кайлюс вважався зниклим безвісти з початку червня, коли був на бойовому завданні. Два дні тому на сторінці-меморіалі написали, що підтвердилася його загибель.

"Наш дорогий литовський побратим Ігнас Кайлюс, що воював в Україні добровольцем, поліг на полі бою. Честь, слава і вдячність", – написали на сторінці.

У матеріалі LRT згадують, що Кайлюс був добровольцем з лютого 2026 року, воював у піхоті гранатометником.

Це третій громадянин Литви, що загинув, захищаючи Україну. Першими загиблими були Тадас Тумас і Томас Валентеліс.

Президент Литви нагородив українських військових за евакуацію тіла Валентеліса, що перетворилася на цілу операцію.

У Вільнюсі перейменували одну з вулиць на честь Тадаса Тумаса.



