В Украине погиб третий доброволец из Литвы

На фронте в Украине погиб литовский доброволец Игнас Кайлюс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут литовские медиа на основе сообщения на странице-мемориале иностранным добровольцам в рядах Сил обороны Украины в Facebook.

Игнас Кайлюс считался пропавшим без вести с начала июня, когда был на боевом задании. Два дня назад на странице-мемориале написали, что подтвердилась его гибель.

"Наш дорогой литовский побратим Игнас Кайлюс, воевавший в Украине добровольцем, пал на поле боя. Честь, слава и благодарность", – написали на странице.

В материале LRT упоминают, что Кайлюс был добровольцем с февраля 2026 года, воевал в пехоте гранатометчиком.

Это третий гражданин Литвы, погибший, защищая Украину. Первыми погибшими были Тадас Тумас и Томас Валентелис.

Президент Литвы наградил украинских военных за эвакуацию тела Валентелиса, превратившуюся в целую операцию.

В Вильнюсе переименовали одну из улиц в честь Тадаса Тумаса.