Президент Литви нагородив українських військових, які евакуювали тіло литовського добровольця

Президент Литви Гітанас Науседа нагородив представників українських Сил спеціальних операцій, які брали участь в евакуації тіла загиблого литовського добровольця Томаса Валентеліса.

Про це йдеться у повідомленні Командування Сил спеціальних операцій ЗС України на сторінці у Facebook, передає "Європейська правда"..

Командування повідомило, що за проявлену відвагу та професіоналізм президент Литовської Республіки нагородив представників Сил спеціальних операцій ЗС України державною відзнакою – орденом "За заслуги перед Литвою". Всім учасникам цієї операції буде окремо вручено нагороди за особистий внесок у виконання місії.

"Операція "Посланець" – евакуація тіла 20-річного литовського добровольця Томаса Валентеліса з Іноземного легіону ЗСУ. До неї оператори ССО ретельно готувалися понад тиждень: розвідка району, тренування, планування маршруту ексфільтрації та відволікаючих дій", – розповіли в командуванні.

Тіло полеглого литовського добровольця вдалося евакуювати буквально з-під носа ворога. Воїни ССО непомітно дісталися до місця загибелі Томаса Валентеліса, ідентифікували його тіло, підготували до транспортування та, попри щільний ворожий вогонь, успішно евакуювали без жодних втрат.

Раніше міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне оголосила, що литовського добровольця Томаса Валентеліса посмертно нагородять однією з найвищих військових нагород країни.

Валентеліс загинув у березні 2025 року під час виконання бойового завдання в Україні. 20-річний хлопець служив у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ із серпня 2024-го.