У Вільнюсі назвали вулицю на честь загиблого в Україні литовського добровольця

Міська рада литовської столиці Вільнюса у середу ухвалила рішення назвати частину вулиці Кернавес на честь Тадаса Тумаса, литовського добровольця, який загинув на війні в Україні минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Голова Комісії з історичної пам'яті муніципалітету Каміле Серейте-Гогелене розповіла, що була обрана вулиця недалеко від центру міста і що місце розташування було узгоджено з родиною та друзями добровольця.

Вулиця Кернавес знаходиться в районі Шніпішкес столиці, вона з'єднує проспект Конституції і вулицю Озо. Назва була дана ділянці між вулицею Крокувос і проспектом Конституції.

Тумас, на прізвисько Мілжинас (Гігант), став першим литовським бійцем, який загинув в ході бойових дій в Україні.

Як повідомлялось, 23 лютого 2024 року російський безпілотник атакував автомобіль, на якому він разом з українським солдатом перевозив міни на лінію фронту поблизу Бахмута.

У березні 2024 року міська рада Вільнюса ухвалила резолюцію про вшанування пам'яті Тумаса та литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічюса, який також загинув в Україні.

Тим часом міська рада Бучі в лютому вирішила назвати вулицю в українському місті на честь Тумаса.

Повідомляли також, що у березні 2025 року під час виконання бойового завдання в Україні загинув ще один литовський доброволець Томас Валентеліс. 20-річний хлопець служив у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ із серпня 2024-го.

Повідомляли, що його посмертно нагородять однією з найвищих військових нагород країни.