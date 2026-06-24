У Німеччині на дві години стала залізниця через технічний збій у системах DB

Пізно увечері 23 червня у Німеччині стався масштабний технічний збій на залізниці, внаслідок якого рух зупинився приблизно на дві години по всій країні.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Ввечері у вівторок загальнонаціональний збій на Deutsche Bahn паралізував залізничний рух по всій території країни приблизно на дві години. У DB кажуть, що причиною став збій у цифровій системі керування GSM-R.

Перші поїзди знов рушили приблизно о першій ночі, проте перебої у графіку та скасування деяких поїздів торкнулися і ранкової години пік.

За даними ЗМІ, у безпекових структурах не мають припущень про диверсію, причиною проблеми вважають невдале оновлення програми.

Мандрівники, яких проблема застала у дорозі або перед виїздом, нарікають на відсутність чіткого інформування та підтримки на тлі інциденту. Так, свідки кажуть, що поїзд з Франкфурта до Мангейма після затримки поїхав практично порожній, тому що ніхто чітко не оголосив, що він подається на посадку.

Від інших компаній залізничної галузі, що постраждали від наслідків збою, та політиків тепер лунають заклики з вимогою прозоро розібратися у причинах події.

Міністр транспорту землі Північний Рейн-Вестфалія Олівер Крішер назвав "новим дном" у проблемах DB те, що єдиний технічний збій призвів до зупинки всієї залізниці.

На початку червня порушення руху на одній з гілок спричинила крадіжка елементів контактної мережі.

У Британії пасажири поїздів стикаються з перебоями в русі через пов’язані зі спекою обмеження.