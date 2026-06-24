Поздно вечером 23 июня в Германии произошел масштабный технический сбой на железной дороге, в результате которого движение остановилось примерно на два часа по всей стране.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Вечером во вторник общенациональный сбой на Deutsche Bahn парализовал железнодорожное движение по всей территории страны примерно на два часа. В DB говорят, что причиной стал сбой в цифровой системе управления GSM-R.

Первые поезда вновь двинулись примерно в час ночи, однако перебои в графике и отмена некоторых поездов коснулись и утреннего часа пик.

По данным СМИ, в структурах безопасности не имеют предположений о диверсии, причиной проблемы считают неудачное обновление программы.

Путешественники, которых проблема застала в дороге или перед выездом, сетуют на отсутствие четкого информирования и поддержки на фоне инцидента. Так, свидетели говорят, что поезд из Франкфурта в Мангейм после задержки поехал практически пустой, потому что никто четко не объявил, что он подается на посадку.

От других компаний железнодорожной отрасли, пострадавших от последствий сбоя, и политиков теперь звучат призывы с требованием прозрачно разобраться в причинах происшествия.

Министр транспорта земли Северный Рейн-Вестфалия Оливер Кришер назвал "новым дном" в проблемах DB то, что единственный технический сбой привел к остановке всей железной дороги.

В начале июня нарушение движения на одной из веток вызвала кража элементов контактной сети.

В Британии пассажиры поездов сталкиваются с перебоями в движении из-за связанных с жарой ограничений.