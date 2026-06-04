У Німеччині через крадіжку елементів контактної мережі порушений рух поїздів

У Німеччині через крадіжку елементів контактної мережі серйозно порушений рух поїздів на ділянці між Ганновером, Вольфсбургом і Берліном.

Про це повідомили у Deutsche Bahn, передає Tagesschau, пише "Європейська правда".

За даними залізниці, невідомі викрали анкерні кріплення на ділянці в районі зупинки Karl-Wiechert-Allee в Ганновері, що призвело до пошкодження контактної мережі.

Федеральна поліція розслідує інцидент за підозрою у особливо тяжкій крадіжці та небезпечному втручанні в роботу залізничного транспорту.

Як зазначається, у нічний час у поїзда ICE в цьому районі відірвався струмоприймач, після чого близько 200 пасажирів були евакуйовані. За попередніми даними, пошкодження охоплює приблизно 100 метрів контактної мережі.

У DB повідомили, що ремонтні бригади працюють на місці, а рух поїздів планують відновити до вечора. Водночас затримки та скасування рейсів зберігаються.

У квітні у німецькому місті Ґельзенкірхен невідомі особи пошкодили кабелі вздовж залізничної колії, що спричинило значні перебої в сполученні в Рурському регіоні, зокрема пасажирських перевезеннях.

Того ж місяця у німецькому місті Зігбург сталася надзвичайна ситуація на залізничному вокзалі, правоохоронці проводили багатогодинну спецоперацію після інциденту у швидкісному поїзді.