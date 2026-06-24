Рада ЄС продовжить секторальні санкції проти Росії на рік замість пів року

До четверга, 25 червня, Рада ЄС на рік продовжить пакет секторальних обмежуючих заходів проти Росії, який раніше оновлювався щопівроку.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили два європейських посадовці, обізнані з процесами, на умовах анонімності.

Посли ЄС домовилися продовжити секторальні санкції проти Росії на рік, а не пів року, як раніше.

"Сьогодні посли ЄС на засіданні комітету постійних представників Coreper одноголосно вирішили продовжити секторальні обмежувальні заходи проти Росії. Важливо, що раніше вони поновлювалися кожні 6 місяців, а цього відтепер – на 12 місяців", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Інший посадовець ЄС уточнив, що остаточне ухвалення питань, які стосуються санкцій завжди відбувається на рівні Ради ЄС.

Цього разу держави-члени домовилися про ухвалення продовження секторальних санкцій через письмову процедуру, термін якої спливає завтра.

Як повідомляла "Європейська правда", на саміті Європейської ради 18 червня лідери ЄС уперше від початку російської агресії погодилися продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі. Попередній термін у пів року дозволяв окремим столицям, зокрема Будапешту, можливість торгуватися з цього приводу. Зміна стала можливою після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині.

Як відомо, за прем’єрства Орбана Угорщина регулярно блокувала санкційні та інші рішення ЄС, вимагаючи тих чи інших поступок. Нерідко до блокування приєднувалася також Словаччина.

Зараз, на тлі роботи над 21-м пакетом санкцій ЄС проти Росії, перешкодою стала позиція Болгарії – через включення до списків патріарха Кирила.