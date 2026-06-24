Совет ЕС продлит секторальные санкции против России на год вместо полугода

До четверга, 25 июня, Совет ЕС на год продлит пакет секторальных ограничительных мер против России, который ранее обновлялся каждые полгода.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили два европейских чиновника, знакомые с процессами, на условиях анонимности.

Послы ЕС договорились продлить секторальные санкции против России на год, а не полгода, как раньше.

"Сегодня послы ЕС на заседании комитета постоянных представителей Coreper единогласно решили продлить секторальные ограничительные меры против России. Важно, что раньше они возобновлялись каждые 6 месяцев, а теперь – на 12 месяцев", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Другой чиновник ЕС уточнил, что окончательное принятие вопросов, касающихся санкций всегда происходит на уровне Совета ЕС.

На этот раз государства-члены договорились о принятии продления секторальных санкций через письменную процедуру, срок которой истекает завтра.

Как сообщала "Европейская правда", на саммите Европейского совета 18 июня лидеры ЕС впервые с начала российской агрессии согласились продлить санкции против России на 12 месяцев, а не на 6, как было до сих пор. Предыдущий срок в полгода позволял отдельным столицам, в частности Будапешту, возможность торговаться по этому поводу. Изменение стало возможным после поражения Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

Как известно, при премьерстве Орбана Венгрия регулярно блокировала санкционные и другие решения ЕС, требуя тех или иных уступок. Нередко к блокированию присоединялась также Словакия.

Сейчас, на фоне работы над 21-м пакетом санкций ЕС против России, препятствием стала позиция Болгарии – из-за включения в списки патриарха Кирилла.