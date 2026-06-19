Лідери ЄС погодили продовження санкцій проти РФ на удвічі довший термін

Уперше від початку російської агресії лідери ЄС погодилися із пропозицією продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі.

Про це повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Таке рішення було ухвалене за підсумками засідання Європейської ради, яке почалося за участі українського президента Володимира Зеленського, і продовжилося після його від’їзду у колі лідерів ЄС.

Ці переговори сумарно тривали орієнтовно 3,5 години і закінчилися незадовго до опівночі за київським часом.

"Обговорення стосовно України завершено. Лідери ЄС ухвалили висновки саміту щодо України та вирішили продовжити дію санкцій проти Росії на 12 місяців", – заявила журналістам у Брюсселі речниця президента ЄвроРади Марія Томасік.

Рішення про продовження санкцій на 12 місяців стало прецедентом для ЄС, оскільки з 2015 року, у тому числі протягом усього періоду повномасштабної війни, держави ЄС мали продовжувати санкції раз на пів року, що давало окремим столицям, зокрема Будапешту, можливість торгуватися з цього приводу. Зміна періоду стала можливою після поразки Орбана на виборах.

Нагадаємо, напередодні саміту джерела повідомили, що ЄС може погодити продовження санкцій проти РФ одразу на рік, оскільки вето щодо цього більше немає.

Як відомо, за прем’єрства Віктора Орбана Угорщина регулярно блокувала санкційні та інші рішення ЄС, вимагаючи тих чи інших поступок. Нерідко до блокування приєднувалася також Словаччина.

Зараз, на тлі роботи над 21-м пакетом санкцій ЄС проти Росії, перешкодою стала позиція Болгарії – через включення до списків патріарха Кирила.