У МЗС Болгарії підтвердили, що не хочуть бачити патріарха Кирила у санкційному списку

Болгарія вважає, що внесення російського патріарха Кирила до санкційного списку в рамках нового, 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії не матиме економічного впливу на Росію і може бути розцінене як втручання Євросоюзу у релігійні справи.

Про це йдеться у заяві міністерки закордонних справ Болгарії Веліслави Петрової, виголошеної у середу, 17 червня, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

Глава МЗС Болгарії Веліслава Петрова пояснила, чому Болгарія не підтримує запропонований Єврокомісією 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

"Болгарія є частиною спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу і підтримує європейську єдність. Проте ефективне впровадження санкцій вимагає, щоб вони дійсно сприяли створенню умов для дипломатичного вирішення конфлікту… Змішування політичного та релігійного вимірів несе ризик подальшої поляризації та ескалації військового конфлікту", – йдеться в заяві міністерки Петрової.

Натомість, за її словами, "щоб бути виправданими та ефективними, санкції повинні мати відчутний економічний вплив, а не лише символічний характер".

"Європейський Союз не повинен поставати як сторона, що втручається у внутрішні релігійні справи православної віри", – переконані в МЗС Болгарії.

Веліслава Петрова також зауважила, що не лише Болгарія ставить під питання пропозицію щодо 21-го пакета санкцій: "низка держав-членів висловила застереження щодо різних елементів запропонованого пакету".

"Це є нормальною частиною процесу формування спільної позиції і не становить незвичної практики. Болгарія послідовно відстоює свої національні інтереси, водночас підтримуючи зусилля з деескалації напруженості та визначення сталого шляху до ефективного припинення бойових дій", – підсумувала очільниця МЗС Болгарії.

Як повідомляла "Європейська правда", Болгарія не підтримує 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ через включення до нього очільника Російської православної церкви патріарха Кирила.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 червня презентувала підготований ЄС новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

За даними джерел "Європейської правди", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

Варто зауважити, що 21-й пакет санкцій проти Росії має бути схвалений Радою ЄС одноголосно.