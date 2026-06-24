Туск сподівається, що конференція у Гданську допоможе стримати ескалацію з Києвом

Прем'єр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що Конференція з відновлення України у Гданську допоможе стримати ескалацію емоцій на лінії Варшава–Київ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Моїм завданням було довести справу до кінця, щоб ця конференція відбулася не лише згідно з планом, а й мала шанси на успіх", – заявив глава польського уряду.

Туск висловив надію, що конференція стане способом зупинити ескалацію емоцій на лінії Варшава–Київ.

"Вона (ескалація. – Ред.) точно не потрібна ані нам, полякам, ані українцям", – зазначив він.

Водночас Туск додав: "Безумовно, завтра буде нагода сказати кілька різких і гірких слів на адресу політиків, які неадекватно реагують на розбіжності, що випливають із складної історії. Я також хотів би сказати це дуже відверто в присутності пані прем’єр-міністерки України".

Прем’єр-міністр Польщі також зазначив, що з ним консультувалися щодо відсутності Володимира Зеленського на конференції. "Пані прем’єр-міністерка України запитувала мене про думку, про рішення щодо відсутності президента Зеленського. Від імені України буде присутня голова уряду. Я сприймаю це з думкою, що це також може піти на користь цій конференції. Буде менше емоцій, а більше змісту", – оцінив він.

Туск раніше заявив, що Конференція з відновлення України виконає свою роботу незалежно від складу української делегації.

В Міністерстві закордонних справ назвали виправданим рішення щодо того, щоб українську делегацію очолювала прем'єр-міністерка Свириденко.