Туск надеется, что конференция в Гданьске поможет сдержать эскалацию с Киевом

Премьер Польши Дональд Туск выразил надежду, что Конференция по восстановлению Украины в Гданьске поможет сдержать эскалацию эмоций на линии Варшава-Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Моей задачей было довести дело до конца, чтобы эта конференция состоялась не только согласно плану, но и имела шансы на успех", – заявил глава польского правительства.

Туск выразил надежду, что конференция станет способом остановить эскалацию эмоций на линии Варшава-Киев.

"Она (эскалация. – Ред.) точно не нужна ни нам, полякам, ни украинцам", – отметил он.

В то же время Туск добавил: "Безусловно, завтра будет возможность сказать несколько резких и горьких слов в адрес политиков, которые неадекватно реагируют на разногласия, вытекающие из сложной истории. Я также хотел бы сказать это очень откровенно в присутствии госпожи премьер-министра Украины".

Премьер-министр Польши также отметил, что с ним консультировались относительно отсутствия Владимира Зеленского на конференции. "Госпожа премьер-министр Украины спрашивала меня о мнении, о решении относительно отсутствия президента Зеленского. От имени Украины будет присутствовать глава правительства. Я воспринимаю это с мыслью, что это также может пойти на пользу этой конференции. Будет меньше эмоций, а больше содержания", – оценил он.

Туск ранее заявил, что Конференция по восстановлению Украины выполнит свою работу независимо от состава украинской делегации.

В Министерстве иностранных дел назвали оправданным решение о том, чтобы украинскую делегацию возглавляла премьер-министр Свириденко.