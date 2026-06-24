США ліквідували лідера "Ісламської держави" під час авіаудару в Сирії

Війська США 19 червня завдали авіаудару на північному заході Сирії, в результаті якого загинув один із високопоставлених лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це йдеться у заяві Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в командуванні, цей точковий удар призвів до загибелі Алі Хусейна аль-Улайві.

Удав був частиною постійних зусиль США, спрямованих на зрив планів і ліквідацію терористів, які прагнуть здійснити атаки на американців за кордоном або на території США.

"CENTCOM та наші партнери й надалі віддані справі викорінення залишків ІДІЛ, щоб забезпечити його остаточну поразку. Ми й надалі захищатимемо територію США, наших військовослужбовців, а також союзників і партнерів у всьому регіоні", – заявив адмірал Бред Купер, командувач CENTCOM.

У липні минулого року США заявили про ліквідацію одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламської держави" Дхію Завбу Мусліх аль-Хардані та двох його синів у Сирії.

Перед тим президент США Дональд Трамп оголосив про знищення одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" після авіаудару на заході Іраку.