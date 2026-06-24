США ликвидировали лидера "Исламского государства" во время авиаудара в Сирии

Войска США 19 июня нанесли авиаудар на северо-западе Сирии, в результате которого погиб один из высокопоставленных лидеров террористической группировки "Исламское государство".

Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), сообщает "Европейская правда".

Как отметили в командовании, этот точечный удар привел к гибели Али Хусейна аль-Улайви.

Удав был частью постоянных усилий США, направленных на срыв планов и ликвидацию террористов, которые стремятся осуществить атаки на американцев за рубежом или на территории США.

"CENTCOM и наши партнеры и в дальнейшем преданы делу искоренения остатков ИГИЛ, чтобы обеспечить его окончательное поражение. Мы и в дальнейшем будем защищать территорию США, наших военнослужащих, а также союзников и партнеров во всем регионе", – заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM.

В июле прошлого года США заявили о ликвидации одного из главарей террористической группировки "Исламского государства" Дхию Завбу Муслих аль-Хардани и двух его сыновей в Сирии.

Перед тем президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" после авиаудара на западе Ирака.