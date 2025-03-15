Трамп повідомив про знищення одного з лідерів ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп оголосив про знищення одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" після авіаудару на заході Іраку.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі Трамп зазначив, що "лідер-втікач ІДІЛ в Іраку був убитий" після того, як його "невпинно вистежували наші безстрашні бійці.

"Його жалюгідне життя було припинено разом з іншим членом ІДІЛ", – додав американський президент.

Подробиці операції в Іраку згодом повідомили в Центральному командуванні США (CENTCOM).

У повідомленні в X американські військові розповіли про "високоточний авіаудар у провінції Аль-Анбар" у співпраці з іракською розвідкою і силами безпеки.

У заяві додають, що внаслідок авіаудару "було вбито лідера ІДІЛ №2, керівника глобальних операцій і уповноваженого еміра комітету – Абдаллу Маккі Мусліх аль-Ріфаї, на прізвисько "Абу Хадіджа" і ще один бойовик ІДІЛ".

Після атаки сили США та іракські війська оглянули місце і виявили два тіла, на яких були одягнуті "жилети смертника", що не розірвалися, і були наявні кілька одиниць зброї.

У повідомленні також ідеться, що смерть Абу Хадіджі була підтверджена за допомогою тестів ДНК.

Нагадаємо, у лютому американські військові вдарили по одному з лідерів міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда" на території Сирії.

20 грудня Центральне командування Збройних сил США заявило про ліквідацію лідера "Ісламської держави" (ІДІЛ) Абу Юсіфа під час авіаудару в Сирії.

А на початку лютого американські військові знищили п’ять бойовиків ІДІЛ внаслідок високоточного авіаудару в Іраку.