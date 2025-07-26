США заявили про ліквідацію одного з ватажків ІДІЛ у Сирії

США заявили про ліквідацію одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламської держави" Дхію Завбу Мусліх аль-Хардані та двох його синів у Сирії.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM), пише "Європейська правда".

У CENTCOM розповіли про рейд, внаслідок якого США вдалося ліквідувати одного з ватажків "Ісламської держави" – Дхію Завбу Мусліх аль-Хардані, а також його двох його синів – Абдаллу Дхію аль-Хардані та Абд аль-Рахмана Дхію Завбу аль-Хардані, пов’язаних з ІДІЛ

У заяві наголосили, що троє жінок і троє дітей, які також перебували в зоні ураження, не постраждали.

Командувач CENTCOM генерал Ерік Куріллу заявив про "невпинне переслідування терористів ІДІЛ, де б вони не були".

"Разом з нашими партнерами та союзниками Центральне командування США прагне остаточної поразки терористів ІДІЛ, які загрожують регіону, нашим союзникам та нашій батьківщині", – додав він.

Навесні президент США Дональд Трамп оголосив про знищення одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" після авіаудару на заході Іраку.

У червні писали, що США значно скоротили свою військову присутність у Сирії на тлі потепління відносин з Дамаском після того, як у грудні минулого року повстанці повалили режим колишнього президента Башара Асада.