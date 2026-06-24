Мерц: Путін має вирішити, чи готовий він до переговорів із Зеленським

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що господар Кремля Владімір Путін має визначитись, чи погодитись на пропозицію щодо переговорів, яку висунув президент України Володимир Зеленський.

Про це очільник уряду Німеччини сказав під час виступу у Бундестазі, його слова наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Мерц нагадав, що Зеленський ще на початку червня запропонував очільнику Кремля провести переговори, і тому тепер лише від Путіна залежить – погодитися на цю пропозицію чи ні.

"Я хочу ще раз дуже чітко сказати: з боку України є конкретна пропозиція зібратися для переговорів. Український президент 4 червня написав листа російському лідеру та закликав його бути готовим до переговорів", – сказав він.

За словами канцлера, єдиною умовою Зеленського було проведення зустрічі не в Москві Мерц підкреслив, що очільник Кремля відкинув цю пропозицію.

"Путін відмовився від цієї зустрічі, і тому лише від нього залежить рішення – погодитися зараз на цю пропозицію чи ні", – заявив канцлер.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що пропонував зустрітися з Путіним на саміті G7 у Франції для переговорів щодо припинення війни, але Росія "не була готова говорити".

4 червня український президент написав листа очільнику Кремля, у якому запропонував особисту двосторонню зустріч для завершення війни, а також заявив, що до переговорів потрібно залучити Європу та США.

Президент США Дональд Трамп підтримав можливість проведення двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії.

Тим часом правитель Кремля сказав, що проглянув відкритий лист Зеленського й "не бачить сенсу у проведенні зустрічі".