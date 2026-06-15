Зеленський заявив, що пропонував зустріч з Путіним на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський розповів, що пропонував зустрітися з Владіміром Путіним на саміті G7 у Франції цього тижня для переговорів щодо припинення війни, але Росія "не була готова говорити".

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський сказав журналістам, його цитує Reuters.

Виступаючи в Києво-Печерській лаврі, пошкодженій внаслідок нічної атаки Росії, український президент заявив, що Сполучені Штати погодилися запросити Путіна на саміт G7, який стартує в понеділок у французькому Ев’ян-ле-Бен.

"Ми послали повідомлення про готовність зустрітися з Путіним під час саміту G7, бо там присутній Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна, я думаю, дуже гарна можливість зустрітися всі разом", – сказав Зеленський журналістам.

Однак, за словами Зеленського, Москва не відповіла цю пропозицію.

"Європа та Сполучені Штати досягли згоди, а Росія знову продемонструвала, що вони не готові говорити", – сказав він.

Український посадовець повідомив агенції, що Зеленський розповів американцям та президенту Франції Емманюелю Макрону про пропозицію щодо переговорів на саміті G7.

Україна також передала запрошення безпосередньо російським колегам, але чіткої відповіді не отримала, додав посадовець.

Офіс Макрона не відповів на запит агенції про коментар.

4 червня український президент написав листа очільнику Кремля, у якому запропонував особисту двосторонню зустріч для завершення війни, а також заявив, що до переговорів потрібно залучити Європу та США.

Президент США Дональд Трамп підтримав можливість проведення двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії.

Тим часом правитель Кремля сказав, що проглянув відкритий лист Зеленського й "не бачить сенсу у проведенні зустрічі".