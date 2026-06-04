Зеленський у листі до Путіна закликав залучити Європу та США до переговорів

Президент Володимир Зеленський написав листа очільнику Кремля Владіміру Путіну, у якому заявив, що до переговорів Україна-Росія потрібно залучити Європу та США, а також, що США можуть вести моніторинг припинення вогню.

Про це йдеться у листі, пише "Європейська правда".

У своєму листі Зеленський запропонував Путіну зустрітися.

"Є країни, які традиційно приймають лідерів для вирішення питань війни і миру. Швейцарія, Туреччина, країни Арабського світу – багато хто може і хоче прийняти цю зустріч", – зазначив він.

За його словами, до розпочатого між ним та Путіним "двостороннього треку можуть приєднатись інші визначені учасники".

"Оскільки війна триває у Європі, і нам в Україні потрібні гарантії безпеки, і ви для себе хочете гарантій безпеки, логічною видається участь тих, хто справді може виступити гарантами", – зазначив український президент.

За його словами, участь Європи та США потрібна. Зокрема він наголосив, що США можуть забезпечити моніторинг припинення вогню по лінії зупинки.

На початку квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність провести наступний раунд переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Наприкінці квітня Зеленський під час візиту в Азербайджан заявив, що Україна готова до чергового раунду мирних перемовин з РФ у тристоронньому форматі і на території Азербайджану.

А головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що Росія нині у недостатньо сильній позиції у війні з Україною, тому її треба підштовхнути за стіл переговорів, і зробити це може, зокрема, Китай.