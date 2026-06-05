Трамп привітав лист Зеленського Путіну щодо проведення двостронньої зустрічі

Президент США Дональд Трамп підтримав можливість проведення двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії після того, як український президент Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до правителя РФ Владіміра Путіна, де виклав таку пропозицію.

Про це Трамп заявив під час пресконференції в Білому домі, передає "Європейська правда".

Журналісти запитали американського президента про лист Зеленського Путіну та слова українського президента про те, що Сполучені Штати зайняті війною в Ірані, а тому Україна та Росія не мають чекати до повернення Вашингтона до переговорів.

Трамп привітав цю пропозицію, заперечивши, що США відійшли від переговорного процесу.

"Ну, я не знаю. Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч. Гадаю, ми маємо до цього безпосереднє відношення", – сказав президент США.

"На мою думку, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити", – додав Трамп.

Американського президента також запитали, на які поступки Вашингтон пропонує піти Росії та Україні у переговорному процесі. Трамп ухилився від прямої відповіді, але заявив, що обидві сторони будуть змушені піти на компроміси.

"Вони обидва підуть на компроміси. Я запропонував ці компроміси. І, знаєте, ми доклали до цього чимало зусиль", – відповів Трамп.

Варто зазначити, що від початку операції США та Ізраїлю проти Ірану переговорний процес щодо завершення війни в Україні фактично перебуває на паузі.

Днями президент України Володимир Зеленський висловив розчарування тим, що приїзд американської делегації до Києва затягується.

Очільник офісу президента України Кирило Буданов, який входить до делегації України у мирних переговорах, наполягає, що контакти за участі США тривають і зараз, попри відсутність публічних подій.

На початку квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність провести наступний раунд переговорів щодо завершення російсько-української війни.