У Британії червнева спека побила температурний рекорд 1976 року

У середу на півдні Великої Британії було зафіксовано найвищу температуру за червень за весь період спостережень – 35,7°C.

Про це повідомляє BBC, передає "Європейська правда".

Температура в Чарлвуді, графство Суррей, піднялася до 35,7°C, перевищивши попередній червневий температурний рекорд Великої Британії 1976 року, який становив 35,6°C.

Це найвищі показники за перший місяць літа від початку ведення офіційних спостережень, які, як вважається, ведуться з 1884 року.

У деяких частинах Англії та Уельсу було продовжено "червоний" рівень попередження про екстремальну спеку.

У середу сотні навчальних закладів у Британії скасували заняття або перейшли на скорочений графік через високі температури.

Через спеку у Британії також тривають перебої з рухом поїздів. Через високі температури обладнання виходить з ладу, тому з міркувань безпеки доводиться зменшувати швидкість потягів.

Писали, що для Франції вівторок 23 червня став найспекотнішим днем за 79 років, відколи ведуться системні загальнонаціональні спостереження. Максимальні температури у країні сягали 44°C. Від екстремальної спеки зафіксували щонайменше 18 смертей.