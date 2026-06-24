У Британії через екстремальну спеку закривають сотні шкіл

Сотні навчальних закладів у Британії скасували заняття або перейшли на скорочений графік через екстремальну спеку, що накрила Англію та Уельс.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами SkyNews.

З 9 години ранку середи в Англії та Уельсі почав діяти "червоний" рівень попередження у зв’язку з екстремальною спекою, що супроводжується також підвищеною вологістю. Сотні шкіл за цих умов вирішили скасувати заняття, або переходять на скорочений графік.

У низці місцевостей нічні температури становили 21-22°C.

Вдень стовпчик термометра може піднятися до близько 35°C та побити абсолютний рекорд червня – 35,6°C у Гемпширі в 1976 році. Не виключають, що у середу-четвер може бути оновлений і абсолютний спекотний рекорд для Британії. Наразі це 40,3°C, зафіксовані у Лінкольнширі в липні 2022 року.

Автомобілістам нагадали про заборону сидіти у нерухомому заведеному автомобілі задля користування кондиціонером – за це згідно із законодавством про обмеження викидів загрожує штраф від 40 фунтів стерлінгів.

Через спеку тривають перебої з рухом поїздів. Оператори пояснюють, що за таких температур кабелі та рейки можуть розширюватися і деформуватися, а сигнальне обладнання – виходити з ладу. Тож стандартну швидкість доводиться зменшувати з міркувань безпеки, а на ділянках з виявленими проблемами рух зупиняють.

Для Франції вівторок 23 червня став найспекотнішим днем за 79 років, відколи ведуться системні загальнонаціональні спостереження. Максимальні температури сягали 44°C.

На середу "червоне" попередження через екстремальну спеку оголошено для більш як половини країни – 58 департаментів, це безпрецедентний масштаб.

За період спеки зафіксували вже 18 смертей, які пов’язують з екстремальними температурами. Через спекотну погоду призупинила роботу одна з АЕС.