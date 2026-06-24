У вівторок спека у Франції стала рекордною за 79 років, фіксували майже 45°C

Вівторок 23 червня став для Франції найспекотнішим днем за 79 років спостережень, у деяких місцевостях фіксували майже 45°C.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

23 червня стало у Франції найспекотнішим днем з 1947 року, відколи ведуться системні загальнонаціональні спостереження, повідомили у метеорологічному агентстві Météo-France.

Станом на 15 годину середня температура становила 29,6 °C, побивши попередній рекорд липня 2019 року з 29,4°C.

Температурні рекорди зафіксували на 339 станціях спостереження, переважно у західній частині країни. Максимальна температура на території країни була у департаменті Ланди, на атлантичному узбережжі неподалік кордонів з Іспанією – 44,3°C, у Вандеї зафіксували 44°C.

Спека трималася і вночі: так, у Біскарросі в районі Бордо на 4 ранку температура сягала майже 31°C, у Ла-Рошелі – 29°C, у Парижі – 27°C; у сукупності з іншими погодними факторами температура відчувалася на кілька градусів вищою за ці показники.

У середу "червоне" попередження через екстремальну спеку оголошено для більш як половини країни – 58 департаментів, це безпрецедентний масштаб.

За період спеки зафіксували вже 18 смертей, які пов’язують з екстремальними температурами.

Через спекотну погоду призупинила роботу одна з АЕС.

Від екстремальної спеки потерпають і інші країни Західної Європи. Італія оголосила червоний рівень небезпеки у 15 містах.

У Британії пасажири поїздів стикаються з перебоями в русі через пов’язані зі спекою обмеження.