Іспанія двічі побила рекорд спеки за червень

Державна метеорологічна служба Іспанії (Aemet) повідомила, що понеділок і вівторок стали найспекотнішими днями червня за всю історію спостережень на материковій частині країни, принаймні з 1950 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Хвиля спеки, що охопила Іспанію та значну частину Європи, встановлює історичні температурні рекорди в різних регіонах країни.

У вівторок у муніципалітеті Тама (Кантабрія) було зафіксовано 43,7°C – найвищу температуру, яку коли-небудь фіксували в цьому регіоні в будь-якому місяці року, тоді як на великих територіях півночі країни.

Aemet повідомило в середу, що цей понеділок і вівторок (22 та 23 червня) стали двома найспекотнішими днями червня на материковій частині Іспанії принаймні з 1950 року.

Середньодобова температура сягнула 28,08°C у понеділок та 28,17°C у вівторок, побивши попередній рекорд у 28,01°C, встановлений 30 червня 2025 року.

"Під час цієї спекотної хвилі три дні увійшли до десятки найспекотніших за всю історію спостережень у червні", – зазначило Aemet.

Показники температури в понеділок і вівторок також були на понад сім градусів вище норми для цієї пори року – ця спека настала незвично рано і зачіпає регіони, які традиційно менш схильні до екстремальної спеки.

Нічні температури також побили рекорди. Середня мінімальна температура сягнула 20,14°C у понеділок та 19,81°C у вівторок – це найвищі показники для червня з часу початку ведення спостережень в Іспанії. Ці так звані "тропічні ночі" ускладнюють сон і можуть становити загрозу для здоров’я населення.

Ця спека вже увійшла в історію як рекорд у архівах Aemet. Згідно з даними мережі з 828 метеостанцій, було побито 13 рекордів максимальної денної температури для цієї пори року та 16 рекордів мінімальної нічної температури у 18 провінціях по всій Іспанії.

23 червня став для країни найспекотнішим днем за 79 років, відколи ведуться системні загальнонаціональні спостереження. Максимальні температури сягали 44°C.

Крім того, у середу на півдні Великої Британії було зафіксовано найвищу температуру за червень за весь період спостережень – 35,7°C.