Испания дважды побила рекорд жары за июнь

Государственная метеорологическая служба Испании (Aemet) сообщила, что понедельник и вторник стали самыми жаркими днями июня за всю историю наблюдений на материковой части страны, по крайней мере с 1950 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Волна жары, охватившая Испанию и значительную часть Европы, устанавливает исторические температурные рекорды в различных регионах страны.

Во вторник в муниципалитете Тама (Кантабрия) была зафиксирована температура 43,7 °C – самая высокая, когда-либо зафиксированная в этом регионе в любом месяце года, в то время как на обширных территориях севера страны.

Aemet сообщило в среду, что этот понедельник и вторник (22 и 23 июня) стали двумя самыми жаркими днями июня на материковой части Испании, по крайней мере, с 1950 года.

Среднесуточная температура достигла 28,08 °C в понедельник и 28,17 °C во вторник, побив предыдущий рекорд в 28,01 °C, установленный 30 июня 2025 года.

"Во время этой волны жары три дня вошли в десятку самых жарких за всю историю наблюдений в июне", – отметило Aemet.

Показатели температуры в понедельник и вторник также были более чем на семь градусов выше нормы для этого времени года – эта жара наступила необычно рано и затрагивает регионы, которые традиционно менее подвержены экстремальной жаре.

Ночные температуры также побили рекорды. Средняя минимальная температура достигла 20,14 °C в понедельник и 19,81 °C во вторник – это самые высокие показатели для июня с момента начала ведения наблюдений в Испании. Эти так называемые "тропические ночи" затрудняют сон и могут представлять угрозу для здоровья населения.

Эта жара уже вошла в историю как рекорд в архивах Aemet. Согласно данным сети из 828 метеостанций, было побито 13 рекордов максимальной дневной температуры для этого времени года и 16 рекордов минимальной ночной температуры в 18 провинциях по всей Испании.

23 июня стал для странысамым жарким днём за 79 лет, с тех пор как ведутся систематические общенациональные наблюдения. Максимальные температуры достигали 44 °C.

Кроме того, в среду на юге Великобритании была зафиксирована самая высокая температура за июнь за весь период наблюдений – 35,7 °C.