Молдовські фермери погрожують протестами на двох КПП з Румунією

Молдовські фермери погрожують протестувати на двох пунктах пропуску на кордоні з Румунією у межах своїх акцій проти бюджетно-податкової політики.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Молдовська асоціація аграріїв "Сила фермерів" 25 червня планує продовжити свої протести проти урядової політики. У четвер протестувальники планують прийти до двох пунктів пропуску на кордоні з Румунією – "Леушень" та "Скуляни".

У поліції попередили, що блокування доріг та пунктів пропуску є незаконним методом протесту, та водночас закликали мандрівників врахувати ситуацію у своїх планах.

Перед цим у вівторок на протести вийшли кількасот аграріїв з понад 250 тракторами. Серед іншого, вони тимчасово перекривали дорогу до КПП Кагул-Оанча на кордоні з Румунією.

Фермери протестують проти запровадження 20-відсоткового ПДВ на сільськогосподарську техніку та сільськогосподарську продукцію. Також вони вимагають компенсації акцизів на дизельне пальне.

Лідери протестів вже мали зустріч у Міністерстві сільського господарства та вимагають термінової зустрічі з президенткою Санду та спікером парламенту.

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