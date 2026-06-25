Молдовские фермеры угрожают протестами на двух КПП с Румынией

Молдовские фермеры угрожают протестовать на двух пунктах пропуска на границе с Румынией в рамках своих акций против бюджетно-налоговой политики.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Молдавская ассоциация аграриев "Сила фермеров" 25 июня планирует продолжить свои протесты против правительственной политики. В четверг протестующие планируют прийти к двум пунктам пропуска на границе с Румынией – "Леушень" и "Скуляны".

В полиции предупредили, что блокирование дорог и пунктов пропуска является незаконным методом протеста, и одновременно призвали путешественников учесть ситуацию в своих планах.

Перед этим во вторник на протесты вышли несколько сотен аграриев с более 250 тракторами. Среди прочего, они временно перекрывали дорогу к КПП Кагул-Оанча на границе с Румынией.

Фермеры протестуют против введения 20-процентного НДС на сельскохозяйственную технику и сельскохозяйственную продукцию. Также они требуют компенсации акцизов на дизельное топливо.

Лидеры протестов уже имели встречу в Министерстве сельского хозяйства и требуют срочной встречи с президентом Санду и спикером парламента.

Напомним, Еврокомиссия анонсировала 540 млн евро поддержки европейским фермерам, которые пострадали от роста цен на удобрения из-за войны США и Израиля с Ираном.

Президент Польши говорит об угрозе для фермеров из-за будущего вступления Украины в ЕС.