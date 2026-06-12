Європейська комісія виділить 540 млн євро підтримки фермерам на тлі війни в Ірані

Європейська комісія у п’ятницю оголосила про плани виділити 540 мільйонів євро фінансової допомоги європейським фермерам, які постраждали від зростання цін на добрива, спричиненого війною в Ірані.

Про це повідомили в пресслужбі Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Єврокомісія запропонувала пакет заходів підтримки європейських фермерів, зокрема фінансову допомогу на 540 млн євро, щоб допомогти аграріям у придбанні добрив. На початку цього тижня Комісія запропонувала поповнити сільськогосподарський резерв на 300 млн євро з бюджету ЄС на 2026 рік на додаток до залишків коштів.

По-друге, Єврокомісія виступила з пропозицією про цілеспрямовані коригування Спільної сільськогосподарської політики, що дозволить державам-членам швидше та гнучкіше надавати підтримку фермерам у доступі до добрив.

Як повідомлялося, цього місяця 30 сільськогосподарських організацій Польщі написали листа президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн з вимогою переглянути бюджет ЄС і скасувати заплановане скорочення видатків на сільське господарство.

Нагадаємо, що пропозиція Єврокомісії щодо бюджету на 2028-2034 роки передбачає скорочене фінансування сільського господарства на майже 100 мільярдів євро порівняно з чинним бюджетом ЄС. Крім того, фермери відкидають ідею централізованого управління цими коштами з Брюсселя.

У травні уряд Польщі також вирішив оскаржити торговельну угоду з країнами Південної Америки (МЕРКОСУР) у Суді Європейського Союзу.