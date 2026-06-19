Президент Польщі каже про загрозу для фермерів через майбутній вступ України до ЄС

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вступ України до Європейського Союзу становить загрозу для польського сільського господарства.

Про це повідомили на сторінці канцелярії президента в X, передає "Європейська правда".

Навроцький, виступаючи перед аграріями на змаганнях AgroLiga 2025, прокоментував майбутнє членство України в ЄС, яке, за його словами, є загрозою для польських фермерів.

"Я також визнаю, що вступ України до Європейського Союзу становить загрозу для польського сільського господарства. Я президент Польщі, і, розуміючи прагнення України, я завжди підтримуватиму добре ставлення до польських фермерів та польської сільськогосподарської продукції, також у контексті Зеленого курсу та рішень ЄС", – йшлося у промові Навроцького.

Коментарі польського президента пролунали на тлі чергового загострення українсько-польських відносин через після рішення про присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА.

Раніше лідер польської ультраправої та антиукраїнської партії "Конфедерація" та віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до ЄС через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

Водночас на тлі напруженості президент України Володимир Зеленський та прем’єр Польщі Дональд Туск провели зустріч у Брюсселі на полях саміту ЄС.

Днями польські джерела повідомили, що Зеленський приїде у Гданськ на Конференцію з відновлення України (URC) попри скандал з "героями УПА". Офіційного підтвердження щодо цього не надходило.